پخش زنده
امروز: -
ایران با تولید بیش از ۱۰۰۰ محصول مبتنی بر زیستفناوری در حوزههای پزشکی، کشاورزی، صنعت و محیطزیست، در آسیا رتبه پنجم و در منطقه رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این در حالی است که ایران در میان کشورهای منطقه با اختلاف چشمگیری در رتبه نخست قرار دارد و ترکیه، عربستان سعودی و مصر در جایگاههای بعدی هستند. این آمار نشاندهنده پیشرفت چشمگیر و پیشتازی ایران در عرصه علم و فناوری است.
سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ نقطه عطفی در توسعه زیستفناوری ایران بود. در این دوره، ایران از یک کشور صرفاً محققپرور به تولیدکننده محصولات دانشبنیان و ورود به بازارهای جهانی تبدیل شد. نهادهایی نظیر ستاد علوم، فناوریهای زیست و سلولهای بنیادی نقش حمایتی کلیدی در این صنعت نوپا ایفا کردند. تحقیقات دانشگاهی از مرحله مقاله و پایاننامه فراتر رفته و وارد فاز تجاریسازی شدند، که نشاندهنده پیوند علم و اقتصاد برای رفع نیازهای کشور است.
تولید «اینترفرون آلفا» به همت متخصصان ایرانی
تولید اینترفرون آلفا، اولین داروی زیستفناوری ایرانی برای درمان هپاتیت، در همین دوره اتفاق افتاد که گامی مهم در مسیر خودکفایی دارویی کشور به شمار میرود.
با افزایش انتشار مقالات و حمایتهای گسترده، ایران با داشتن ۱۴۸۰ شرکت دانشبنیان در حوزهی زیستفناوری و سلامت و کسب رتبهی هشتم در سطح جهان در حوزهی پزشکی بازساختی به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافته است. ایران با تولید بیش از ۱۰۰۰ محصول مبتنی بر زیستفناوری در حوزههای پزشکی، کشاورزی، صنعت و محیطزیست، در آسیا رتبهی پنجم و در منطقه رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
این دستاوردها نشاندهنده تولید انبوه محصولات پیشرفته و حیاتی توسط متخصصان داخلی و نویدبخش آیندهای روشن و پر از نوآوری برای صنعت دانشبنیان ایران است.