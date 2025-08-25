پخش زنده
مراسم افتتاح یک هتل گردشگری - اقامتی با حضور حسین خوشاقبال معاون استاندار و فرماندار تهران ، طلوعی مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان تهران و بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این طرح اقامتی گردشگری با سرمایهگذاری ۴ میلیارد ریالی توسط بخش خصوصی احداث و ظرفیت اشتغال مستقیم برای ۴۰ نفر را فراهم خواهد کرد.
هتل ورسای با ۳۵ اتاق و ۸۰ تخت آماده ارائه خدمات به گردشگران و شهروندان خواهد بود.
اجرای این طرح در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری، افزایش سرانه اقامتی و ارتقای شاخصهای این حوزه در شهر تهران انجام گرفت.