ادارهکل هواشناسی خوزستان با صدور هشدار سطح زرد از وزش باد و خیزش گرد و خاک در جنوب غرب استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: وزش بادهای متوسط گاهی نسبتا شدید و همراه با تندبادهای لحظهای از اواسط وقت فردا سه شنبه تا اواخر وقت همان روز در مناطق شمال غربی، غربی و جنوب غربی باعث برخاستن گردوغبارهای محلی و موقتی در ساعاتی از بعد از ظهر خواهد شد.
محمد سبزه زاری افزود: بر اساس این هشدار، کاهش کیفیت هوا، افزایش غلظت آلایندههای گرد و خاک و کاهش دید افقی از مهمترین پیامدهای این پدیده خواهد بود.
او از گروههای حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی خواست در ساعات اوج آلودگی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.