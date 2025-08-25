اداره‌کل هواشناسی خوزستان با صدور هشدار سطح زرد از وزش باد و خیزش گرد و خاک در جنوب غرب استان خبر داد.

هشدار زرد وزش باد و خیزش گرد و غبار در جنوب غرب خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: وزش باد‌های متوسط گاهی نسبتا شدید و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای از اواسط وقت فردا سه شنبه تا اواخر وقت همان روز در مناطق شمال غربی، غربی و جنوب غربی باعث برخاستن گردوغبار‌های محلی و موقتی در ساعاتی از بعد از ظهر خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: بر اساس این هشدار، کاهش کیفیت هوا، افزایش غلظت آلاینده‌های گرد و خاک و کاهش دید افقی از مهم‌ترین پیامد‌های این پدیده خواهد بود.

او از گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی خواست در ساعات اوج آلودگی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.