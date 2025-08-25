پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان لرستان از افتتاح ۹ طرح صنعتی هفته دولت در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،بهمن جعفری با بیان ابنکه هفته دولت ۹طرح صنعتی با سرمایهگذاری ۱۲۹۶ میلیارد تومان در شهرستانهای خرمآباد، بروجرد، ازنا، الیگودرز و دورود افتتاح خواهد شد افزود:این طرح ها شامل واحدهای فرو آلیاژ فخر الیگودرز ، پوشاک، سقف پلاستیکی، اسکوتر و دوچرخه برقی، ماشین برش و جوش، بتن سیال، کابین آسانسور و بستهبندی قند، شکر و نبات است که با بهرهبرداری از آنها، زمینه اشتغال برای ۳۱۱ نفر فراهم میشود.
مدیرکل صمت لرستان افزود: علاوه بر این، دو طرح بزرگ در حوزه صنایع شیمیایی (تولید کود فسفات گرانوله و کود کلات آهن) با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد تومان کلنگزنی خواهد شد تا پس از تکمیل به بهرهبرداری برسد.
جعفری یادآور شد: برای برخی از افتتاحها مسئولان ملی به استان سفر خواهند کرد و برخی طرح ها نیز با حضور مسئولان استانی افتتاح میشوند.
وی با تأکید بر اهمیت توسعه صنعتی در رونق اقتصادی استان گفت: تلاش میشود طرح های در دست اجرا هرچه سریعتر تکمیل شوند تا علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، فرصتهای شغلی جدیدی نیز برای جوانان لرستان ایجاد شود.
مدیرکل صمت لرستان در پایان خاطرنشان کرد: توجه ویژه به احداث طرحهای جدید و احیای واحدهای تولیدی راکد از اولویتهای اصلی استان است و در همین راستا هر سال تعدادی واحد به چرخه تولید بازمیگردند.