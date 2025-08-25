پخش زنده
سایتهای ارتباطی روستاهای کمالآباد و سرو دهستان ارنان مهریز با اعتباری بیش از ۶ میلیارد تومان از محل طرح USO افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیر ارتباطات سیار استان یزد گفت: همزمان با هفته دولت، سایتهای ارتباطی روستاهای کمالآباد و سرو دهستان ارنان مهریز با اعتباری بیش از ۶ میلیارد تومان از محل طرح USO افتتاح شد و اهالی این مناطق از خدمات اینترنت پرسرعت برخوردار شدند.
مسعودیمقدم افزود: با راهاندازی این سایتها پوشش ارتباطی منطقه بهطور چشمگیری بهبود یافته و امکان دسترسی جوانان، دانشآموزان و کسبوکارهای روستایی به خدمات دیجیتال فراهم شده است.
وی در ادامه گفت: توسعه شبکه ارتباطی در روستاها از اولویتهای وزارت ارتباطات است و تلاش میشود تمام نقاط استان یزد از اینترنت پایدار و باکیفیت بهرهمند شوند.