بهره‌برداری از سایت‌های ۲G و ۴G در روستا‌های کمال‌آباد و سرو مهریز

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مدیر ارتباطات سیار استان یزد گفت: همزمان با هفته دولت، سایت‌های ارتباطی روستا‌های کمال‌آباد و سرو دهستان ارنان مهریز با اعتباری بیش از ۶ میلیارد تومان از محل طرح USO افتتاح شد و اهالی این مناطق از خدمات اینترنت پرسرعت برخوردار شدند.

مسعودی‌مقدم افزود: با راه‌اندازی این سایت‌ها پوشش ارتباطی منطقه به‌طور چشمگیری بهبود یافته و امکان دسترسی جوانان، دانش‌آموزان و کسب‌وکار‌های روستایی به خدمات دیجیتال فراهم شده است.

وی در ادامه گفت: توسعه شبکه ارتباطی در روستا‌ها از اولویت‌های وزارت ارتباطات است و تلاش می‌شود تمام نقاط استان یزد از اینترنت پایدار و باکیفیت بهره‌مند شوند.