به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در حاشیه آیین عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدای اهواز و یادمان سرلشکر شهید علی هاشمی که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، گفت: هفته دولت فرصت مناسبی است تا فعالیت‌ها، تلاش‌ها و اقدامات خدمتگزاران مردم در نقاط مختلف کشور به‌ویژه در استان خوزستان به اطلاع مردم عزیز برسد.

وی با اشاره به بهره برداری از چندین طرح کلان به مناسبت هفته دولت در خوزستان ادامه داد: در استان پروژه‌هایی بالغ بر ۱۵ همت در بخش‌های مختلف افتتاح می‌شود که شامل طرح‌های عمرانی و اقتصادی است.

وی با بیان اینکه جلسات متعددی در طول کمتر از یک سال گذشته برگزار و پیگیری شده تا دستگاه‌ها پروژه‌ها را فعال کنند و ما به صورت هفتگی جلسات جذب اعتبارات عمرانی اعم از استانی و ملی را برگزار می‌کنیم، بیان کرد: در تلاش هستیم علاوه بر بودجه عمومی از راه‌های دیگر نیز بهره بگیریم تا بتوانیم پروژه‌های جدیدی را تعریف و مشکلات اساسی استان در بخش‌هایی مانند راه و ساختمان، بهداشت و درمان، مدرسه‌سازی و گسترش فضا‌های آموزشی را حل کنیم.

استاندار خوزستان تاکید کرد: برنامه مدونی برای دنبال کردن این محور‌ها داریم و در این هفته نیز تعدادی از پروژه‌ها در اهواز و شهرستان‌های مختلف افتتاح خواهد شد و امیدواریم مردم از این خدمات بهره‌مند شوند.

موالی زاده با بیان اینکه شهدا به اشکال مختلف به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و شهادت در مکتب اهل‌بیت معنا و مفهوم خاصی دارد، گفت: جریان حق و باطل از زمان هابیل و قابیل در مقابل هم قرار گرفتند و این تقابل تا به امروز و دوران شکوهمند انقلاب اسلامی ادامه داشته است.

وی افزود: درود می‌فرستیم به روح بلند دو شهید گرانقدر رجایی و باهنر که جلوه‌ای از دولت تراز اسلامی را نشان دادند و پاکدستی، سادگی، دوری از تشریفات، مردمی بودن و خدمت صادقانه به مردم را به نمایش گذاشتند. این دو شهید در کنار سایر شهدای چهل و هفت سال گذشته، نمونه بارز اخلاق در بالاترین سطح بودند و هفته دولت فرصتی است تا خدمات دولت خدمتگزار به سمع و نظر مردم عزیز برسد.

استاندار خوزستان تاکید کرد: امروز در این مکان مقدس در کنار شهدا جمع شده‌ایم تا بار دیگر پیمان ببندیم که تا پای جان در برابر ارزش‌هایی که آنان جان خود را تقدیم کردند، خواهیم ایستاد. شهدا ولایتمداری، جانبازی در راه وطن، ایستادگی در مقابل دشمن، تلاش برای همبستگی ملی و کار خستگی‌ناپذیر در خدمت‌رسانی را نشان دادند که ارزش‌هایی بی‌بدیل هستند.

موالی‌زاده تصریح کرد: خوشا به حال کسانی که در راه این ارزش‌ها به شهادت رسیدند و ما امروز آمدیم تا هم ادای احترام کنیم و هم تجدید پیمان و بیعت با مقام معظم رهبری و شهدای ارجمند داشته باشیم. با همه وجود از مسیر شهدا حرکت می‌کنیم و تابع راه، مکتب، عقیده و آرمان‌های فرازمند آنان هستیم.

وی بیان داشت: امیدواریم بتوانیم فرهنگی را که شهیدان رجایی و باهنر پایه‌گذاری کردند، در استان خوزستان که آراسته به ۲۴ هزار شهید سرفراز است، دنبال کنیم. ما بر پیمان خویش با همه شهدا استوار و محکم هستیم و به‌عنوان سرباز کوچک ولایت ذیل دولت خدمتگزار ان‌شاءالله انجام وظیفه خواهیم کرد.