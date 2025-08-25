بازدید معاون حقوقی رئیسجمهور از طرح کنارگذر شمالی کرج
معاون حقوقی رئیس جمهور در سفر نیمروزه خود به استان البرز از روند اجرای طرح کنارگذر شمالی بازدید کرد.
استاندار البرز در حاشیه این بازدید با بیان اینکه این طرح نقش تعیینکنندهای در کاهش بار ترافیک، ارتقای رفاه مردم و تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی کشور دارد، گفت: کنارگذر شمالی یکی از مهمترین طرح های ملی در استان البرز است که بهرهبرداری از آن رضایتمندی گستردهای برای شهروندان به همراه خواهد داشت.
عبداللهی با اشاره به ارزش اقتصادی این پروژه اظهار کرد: ارزش واقعی کنارگذر شمالی در شرایط کنونی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، اما با مدیریت جهادی، صرفهجویی و همت جمعی، این طرح با هزینهای حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان تکمیل و آماده بهرهبرداری خواهد شد.
وی افزود: اجرای این طرح عظیم عمرانی، علاوه بر تسهیل حملونقل و کاهش بار ترافیکی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان و کشور ایفا خواهد کرد.