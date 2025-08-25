در دومین روز از هفته دولت ۸۲ طرح عمرانی و خدماتی در خراسان جنوبی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ۷۲ طرح از این تعداد، با حضور استاندار در شهرستان طبس با هزینه ۳ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

همچنین با حضور هاشمی عملیات اجرایی ۳ طرح با اعتبار هزار و ۵۱۰ میلیارد تومان آغاز شد.

در شهرستان زیرکوه کارگاه تولیدی پوشاک در آبیز و یک واحد مسکونی روستایی ویژه معلولان به نمایندگی از ۵ واحد مسکونی با اعتبار ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

همچنین در شهرستان بشرویه دو طرح عمرانی شامل سنگ‌فرش ۳ هزار مترمربع از معابر شهر ارسک و طرح آبخیزداری روستای درنیج با اعتبار ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

عصر امروز هم در شهرستان قاینات، نیروگاه خورشیدی ۱۰ کیلو واتی دانشگاه بزرگمهر و نیروگاه خورشیدی ۸۰۰ کیلو واتی شهرک صنعتی مرحله ۲ با اعتبار ۲۹ میلیارد ۴۰۰ میلیون تومان به بهره برداری می‌رسد.