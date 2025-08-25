اعضای بدن محمداسماعیل یوسف پور شهروند ۵۷ ساله رشتی که دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده اش به بیماران نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اعضای بدن محمداسماعیل یوسف پور شهروند ۵۷ ساله رشتی که به دلیل خونریزی مغزی، دچار مرگ مغزی شده بود، به بیماران نیازمند اهدا شد.

دکتر سیامک ریماز افزود: پس از تأیید مرگ مغزی این بیمار از سوی پزشکان متخصص و معتمد وزارت بهداشت و درمان، اعضای بدن وی در واحد فراهم آوری اعضاء پیوندی بیمارستان رازی رشت برداشت و برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.

از ابتدای امسال تاکنون ، اعضای بدن سیزده شهروند گیلانی اهدا شده است.