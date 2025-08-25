امسال؛
تولید ۱۳۴ هزار تن محصولات کشاورزی در گچساران
مدیر جهادکشاورزی گچساران گفت: از مجموع ۱۳۴ هزار تن انواع محصولات تولیدی در گچساران ۳۰۰ تن به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، لیلا عطازاده افزود: صادرات ۳۰۰ تن محصول گوجهفرنگی تولیدی این شهرستان به کشورهای حاشیه خلیجفارس، از مهمترین اقدامات سال جاری در حوزه بازاریابی محصولات کشاورزی است.
وی گفت: بیش از ۵۰ هزار تن محصول کشاورزی شامل لیمو ترش، لیمو شیرین، پرتقال، نارنگی، نارنج، انار، انجیر، زیتون و انگور در یک سال گذشته از سه هزار هکتار از باغات این شهرستان برداشت شد.
مدیر جهادکشاورزی گچساران ادامه داد: به منظور صیانت از سلامت محصولات کشاورزی و کاهش خسارتهای ناشی از آفات، طرحهای گسترده پایش و مبارزه تخصصی در سطح مزارع و باغات شهرستان امسال اجرا شد.
عطازاده ادامه داد: در این راستا، بیش از یکهزار و ۲۰۰ هکتار از باغها برای شناسایی و کنترل آفت مگس مدیترانهای، ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع گندم و ذرت برای مقابله با کرم برگخوار پاییزه و ۱۲ هزار هکتار از مزارع گندم نیز برای مهار آفت سن گندم تحت پوشش پایش مستمر قرار گرفتند.
مدیر جهادکشاورزی گچساران بیان داشت: در راستای اجرای الگوی کشت بهینه و برنامههای جهش تولید، امسال ۴۰ هکتار از اراضی شهرستان به کشت حبوبات بهاره از جمله لوبیا و ماش اختصاص یافت که پیشبینی میشود حدود ۴۰ تن محصول از این مزارع برداشت شود.
وی ادامه داد: هفت هزار و ۹۱۵ تن گندم سیلویی و سههزار و ۶۱۰ تن گندم بذری به مراکز خرید این شهرستان امسال تحویل داده شده که بیانگر بهرهبرداری مطلوب و مشارکت فعال کشاورزان در طرح خرید تضمینی است.
عطازاده با اشاره به حمایتهای فنی و تامین نهادههای کشاورزی افزود: بیش از ۲ هزار و ۶۸۰ تن کود شیمیایی، ۹۰۰ لیتر کود ریزمغذی و ۸۶۰ کیلوگرم کود NPK امسال برای اجرای طرحهای ملی الگوی کشت و جهش تولید، بین بهرهبرداران توزیع شد.