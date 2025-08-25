به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، یک هزار و ۹۳۲ واحد مسکونی از واحدهایی که امروز به بهره برداری رسید ؛ در حوزه راه و شهرسازی است که با اعتبار ۱۱ هزار و ۹۳۷ میلیارد ریال ساخته شده و امروز اسکندر مومنی وزیر کشور با حضور در شهرک کوهسار سمنان بخشی از آنها را به صورت نمادین افتتاح کرد و کلید منزل را به مالکان تحویل داد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت: از مجموع واحدهای مسکونی افتتاحی، ۴۵۰ واحد در قالب مسکن حمایتی(اراضی ۹۹ساله) با اعتبار ۶ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال، ۹۴۲ واحد در بافت فرسوده با اعتبار سه‌هزار و ۲۹۷ میلیارد ریال و ۵۴۰ واحد خودمالکی با اعتبار یک هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال افتتاح می‌شود.

سیدمحمد حسینی طباطبایی خاطرنشان کرد: شهرهای سمنان، دامغان، مهدیشهر و شهمیرزاد در فهرست طرح‌های افتتاحی مسکن حمایتی قرار دارند و مرکز استان با ۳۲۶ واحد، از بیشترین سهم واحدهای افتتاح شده برخوردار است.