مدیر صندوق کارآفرینی امید خراسان شمالی گفت: ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال در کسب و کارهای خرد، کوچک و مشاغل خانگی از محل سفر رییس جمهور به استان اختصاص و به متقاضیان پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ هادی رضازاده گفت: از مجموع ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برنامهریزی شده برای استان، تاکنون ۵۰ میلیارد تومان آن جذب شده و به کارآفرینان و متقاضیان اختصاص یافته است.
وی افزود: با جذب این میزان تسهیلات، ۳۳۸ فقره وام به متقاضیان واگذار شده و به همین تعداد فرصت شغلی در حوزه کسب و کارهای کوچک ایجاد شده است.
رضازاده با بیان اینکه در کشور ۳ هزار میلیارد تومان برای طرحهای انرژیهای تجدید پذیر در نظر گرفته شده است، گفت: از این میزان ۵۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به استان اختصاص یافت و چهار پرونده برای دریافت این اعتبار معرفی شده است.