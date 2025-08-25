به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، میترا لبافی (سردبیر گروه کتاب) با حضور در استودیوی برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: این هفته بنیاد سعدی، دوره دانش افزایی زبان فارسی در هند را آغاز کرد.

وی افزود:این دوره‌ها باعث می‌شود که زبان آموزان به ایران بیایند و استادان زبان فارسی با حضور در هند به آموزش زبان فارسی بپردازند.

خانم لبافی گفت: دو خبرهم در این هفته، در حوزه هوش مصنوعی برخروجی خبرگزاری‌ها نشست، اول انتشار کتاب «پرامپت نویسی رسانه‌ای» تالیف الهه خوانساری است که تنظیم متن و تصویر را آموزش می‌دهد.

وی افزود: خبر دیگر درباره تهدید‌های هوش مصنوعی است که اکنون برخی نویسندگان و استادان دانشگاه از سونامی کتاب‌های تولید شده گفته‌اند و از قیمت‌های عجیبی که برخی از این کتاب‌ها دارند در حالی که مولفان حقیقی و با زحمت آن‌ها را ننوشته‌اند.

سردبیر گروه کتاب خبرگزاری صدا و سیما گفت: یکی دیگر از رویداد‌های مهم این هفته، رونمایی از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب پاسیاد پسرخاک است که خبر‌های آن در قالب نقد وبررسی کتاب و گفت‌و‌گو با صاحب نظران این روز‌ها برخروجی خبرگزاری‌ها نشسته است. کتاب پاسیاد پسرخاک سال ۱۳۸۸ منتشر شد و رونمایی رهبر انقلاب به مناسبت سالگرد آزادی آزادگان انجام می‌شود.