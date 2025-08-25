پخش زنده
خبرهای کتابی امروز در سلام خبرنگار از برگزاری دورههای دانش افزایی تا جدیدترین کتاب در حوزه هوش مصنوعی را شامل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، میترا لبافی (سردبیر گروه کتاب) با حضور در استودیوی برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: این هفته بنیاد سعدی، دوره دانش افزایی زبان فارسی در هند را آغاز کرد.
وی افزود:این دورهها باعث میشود که زبان آموزان به ایران بیایند و استادان زبان فارسی با حضور در هند به آموزش زبان فارسی بپردازند.
خانم لبافی گفت: دو خبرهم در این هفته، در حوزه هوش مصنوعی برخروجی خبرگزاریها نشست، اول انتشار کتاب «پرامپت نویسی رسانهای» تالیف الهه خوانساری است که تنظیم متن و تصویر را آموزش میدهد.
وی افزود: خبر دیگر درباره تهدیدهای هوش مصنوعی است که اکنون برخی نویسندگان و استادان دانشگاه از سونامی کتابهای تولید شده گفتهاند و از قیمتهای عجیبی که برخی از این کتابها دارند در حالی که مولفان حقیقی و با زحمت آنها را ننوشتهاند.
سردبیر گروه کتاب خبرگزاری صدا و سیما گفت: یکی دیگر از رویدادهای مهم این هفته، رونمایی از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب پاسیاد پسرخاک است که خبرهای آن در قالب نقد وبررسی کتاب و گفتوگو با صاحب نظران این روزها برخروجی خبرگزاریها نشسته است. کتاب پاسیاد پسرخاک سال ۱۳۸۸ منتشر شد و رونمایی رهبر انقلاب به مناسبت سالگرد آزادی آزادگان انجام میشود.