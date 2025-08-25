پخش زنده
دو سند راهبردی یزد هوشمند و یزد پایدار ، با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ این اسناد قرار است نقشه راه استان را برای حرکت در مسیر نوآوری دیجیتال و خلق ارزش پایدار بر مبنای دانش و فناوری ترسیم کنند.
سند «یزد هوشمند» نخستین برنامه عملیاتی استان در حوزه هوش مصنوعی است که با هدف ایجاد سازوکارهای سازمانیافته برای توسعه فناوریهای نوین در اقتصاد، حکمرانی و بهبود کیفیت زندگی مردم تدوین شده است. این سند همچنین مسیر همکاری میان دولت، بخش خصوصی و دانشگاهها را برای شکلگیری زیستبوم هوش مصنوعی مشخص میکند.
«یزد هوشمند» در هفت محور اصلی طراحی شده است؛ از توانمندسازی نیروی انسانی و گسترش تقاضای فناوری در بخشهای مختلف تا توسعه خدمات عمومی هوشمند، جذب سرمایهگذاری فناورانه، تقویت زیرساختهای دادهای و محاسباتی و حمایت از تحقیق و توسعه. اجرای این برنامه میتواند دستاوردهایی همچون مدیریت هوشمند منابع آب، کشاورزی پایدار، بهینهسازی صنایع و معادن و رشد سه درصدی تولید ناخالص داخلی استان را به همراه داشته باشد.
در کنار آن، سند «یزد پایدار» با نگاه به آینده اقتصادی استان و بر پایه سرمایههای انسانی تدوین شده است. این برنامه به دنبال گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع و ورودیها به سمت اقتصاد نتیجهمحور است؛ اقتصادی که بر ابزارهای دانشی و فناورانه تکیه دارد نه صرفاً بر منابعی، چون معدن، انرژی و نیروی کار کممهارت.
«یزد پایدار» توسعه بخش خدمات، تکمیل زنجیرههای ارزش، بهرهگیری از اقتصاد دیجیتال و اقتصاد چرخشی و استفاده از هوش مصنوعی برای ارتقای بهرهوری را در دستور کار قرار میدهد. همچنین تأکید اصلی این سند بر سرمایههای انسانی یزد همچون کارآفرینان، معلمان، نخبگان، پزشکان، زنان و جوانان است تا با خلق ثروت پایدار، زمینه نگهداشت نخبگان و حفظ منابع محدود برای نسلهای آینده فراهم شود.