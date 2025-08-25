پخش زنده
تفاهمنامه احداث نیروگاه خورشیدی تا سقف یکهزار مگاوات در منطقه آزاد ماکو منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو گفت: تفاهمنامهای میان این سازمان و یک شرکت خصوصی به امضا رسید که بر اساس این تفاهمنامه، احداث یک نیروگاه خورشیدی تا سقف یکهزار مگاوات در دستور کار قرار گرفت.
حسین گروسی افزود: این سازمان متعهد به واگذاری یکهزار و ۲۰۰ هکتار زمین به شرکت مذکور شده است.
وی ادامه داد: این شرکت نیز موظف است با احداث نیروگاه، اقدام به ساخت پست ۴۰۰ کیلوولتی و در صورت فراهم شدن شرایط، زیرساختهای انتقال و صادرات برق را نیز ایجاد کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو بیان کرد: این طرح ظرف مدت ۲ سال به بهرهبرداری خواهد رسید و حجم سرمایهگذاری آن حدود ۴۰۰ میلیون دلار برآورد شده است.
وی اضافه کرد: این تفاهمنامه گامی مهم در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تبدیل منطقه آزاد ماکو به قطب انرژی پاک کشور محسوب میشود.