استاندار اصفهان بر ضرورت بهرهگیری از پژوهشهای دانشگاهی و تصمیمسازیهای اجرایی کلان استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالینژاد در اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاههای کل کشور که در تالار پیامبر اعظم دانشگاه اصفهان برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای بینظیر علمی و پژوهشی در استان، بر لزوم بهرهگیری از این ظرفیتها در فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازیهای کلان دستگاههای اجرایی تاکید کرد.
وی افزود: اگر قرار است برای مسائل و معضلات استان راهکارهای عملی و راهگشا پیدا شود، باید ارتباط مستقیم و نظاممندی بین دانشگاه و دستگاههای اجرایی برقرار شود.
جمالینژاد، هدف اصلی این نشست را بررسی راهکارهای عملیاتی برای استفاده از خروجی مراکز پژوهشی در تصمیمگیریهای آگاهانه و عالمانه عنوان کرد و از تمامی دستگاههای اجرایی خواست تا با هماهنگی بیشتر با دانشگاهها، از ظرفیت پژوهشهای کاربردی برای حل مسائل استان بهره ببرند.
استاندار همچنین با اشاره به اسناد بالادستی مانند “سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه افزایش جمعیت” و طرحهای کلانی مانند “نهضت ملی مسکن”، بر لزوم توزیع متعادل جمعیت و جلوگیری از تمرکز گرایی در کلانشهرها تأکید کرد.
جمالی نژاد با طرح این پرسش که چگونه میتوان تضمین کرد که این مطالعات ارزشمند، به جای آنکه در قفسهها خاک بخورند، به صورت عملیاتی در آینده شهرها و روستاهای ما رسوب کنند، گفت: با حضور تصمیمسازان و تصمیمگیران کلیدی در جلسه، خواستار یک “آسیبشناسی جمعی” از سوی مدیران ملی، پژوهشگران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم.
وی با اشاره به سابقه ۸ ساله خود در سازمان شهرداریها و بازدید از اکثر شهرها و روستاهای کشور، بر شناخت خود از چالشهای اجرایی در سطح محلی تأکید کرد.
استاندار اصفهان به اولویتهای تعیینشده برای استان اصفهان، از جمله “گردشگری” و “هوش مصنوعی” و “انرژیهای نو”اشاره کرد و با بیان اینکه برای هوش مصنوعی در اصفهان تشکیل جلسه داده شده است، ابراز امیدواری کرد با سرعتگیری تصمیمات، این شکاف پر شود.
جمالینژاد در ادامه همچنین بر لزوم تبدیل مطالعات به (اقدام عملی) و پرهیز از تصمیمات کند و غیرکارآمد که مانع پیشرفت میشود، تأکید کرد.
وی در پایان با هشدار درباره روند شدید مهاجرت به شهرهای بزرگ، از پژوهشگران و متخصصان خواست تا برای ارائه راهکارهای بنیادی در این زمینه مشارکت جدی داشته باشند.