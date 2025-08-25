به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در پی فراخوان عمومی منتشر شده از سوی بنیاد سینمایی فارابی در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۴، که به منظور مشارکت اهالی سینمای ایران در ساخت فیلم با موضوع «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» اعلام شد، ۹۵ طرح و فیلمنامه از سوی سینماگران مختلف در سامانه بنیاد به ثبت رسید.

همان طور که پیشتر نیز اعلام شده بود، براساس الگوهای متداول بین‌المللی و تجربه نهادهای ملی سینما در دیگر کشورها، در دوره جدید فعالیت بنیاد سینمایی فارابی، برنامه‌ریزی شده است تا حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها با اتکا به فرایند پیچینگ صورت پذیرد.

بر پایه آنچه گفته شد و پس از برگزاری موفق پیچینگ تخصصی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در خرداد ماه سال جاری، و در پی اعلام فراخوان ساخت فیلم با موضوع «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» از سوی بنیاد سینمایی فارابی و حضور چشم گیر سینماگران در فراخوان یادشده، در مرحله نخست، آثار رسیده توسط کارشناسان مختلف از جهت ساختاری، محتوایی و انطباق با سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارزیابی شدند و سپس آثاری که امتیاز بالاتری کسب کرده بودند با لحاظ سوابق قبلی فیلمسازان، در کمیته غربالگری مطرح شدند و در نهایت نیز از بین آثار رسیده، فیلم‌نامه‌ها و طرح‌هایی که واجد حداقل‌های لازم برای راهیابی به مرحله بعد بودند، برای طرح در جلسه پیچینگ انتخاب شدند.

بر همین اساس پس از چند مرحله ارزیابی تخصصی، بیش از ۳۰طرح و فیلمنامه به مرحله غربالگری رسیده و از میان آنها، اضلاع تألیف (تهیه کننده، کارگردان و فیلمنامه‌نویس) ۱۰ فیلمنامه و طرح برتر که امتیاز بیشتری کسب کرده و موفق به جلب نظر کمیته غربالگری شدند، در روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴، با حضور در جلسه پیچینگ به ارائه اثر پیشنهادی خود پرداخته و پس از آن نیز به سوالات و ابهامات داوران این جلسه متشکل از:فریدون جیرانی (فیلمنامه نویس، کارگردان و رییس کانون کارگردانان سینمای ایران)،منیر قیدی (فیلمنامه نویس و کارگردان)، مهدی جعفری (فیلمنامه نویس، کارگردان و مدیرفیلمبرداری)، هادی مقدم‌دوست (فیلمنامه نویس و کارگردان)،سعید خانی (تهیه‌کننده، سینمادار و پخش‌کننده سینما)،محمد علی مظاهری (رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و متخصص روانشناسی خانواده)،مسعود نقاش‌زاده (مدرس دانشگاه و مدیر فرهنگی) پاسخ دادند.

در این جلسه که با حضور حامدجعفری (مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی)، اویس طوفانی (معاون فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی)، محمدرضا تشکری (معاون امور بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی)، هادی ناییجی (مشاور مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی)، کامبیز سلامی، فرزاد اژدری، شهرام اشرف ابیانه و علی‌شاه‌محمدی (کارشناسان معاونت فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی) برگزار شد، داوران پس از استماع طرح‌ها و فیلمنامه‌ها، پرسش و پاسخ با مؤلفین آثار و مشورت و بررسی نهایی، در مجموع آثار برتر را براساس اولویت، به بنیاد سینمایی فارابی معرفی کردند.

بنیاد سینمایی فارابی نیز پس از بررسی فهرست عوامل پشت و مقابل دوربین، جدول برآورد هزینه‌ها، جدول زمانبندی تولید و دیگر شرکای سرمایه‌گذار در هر اثر و سایر موارد مورد نیاز، متناسب با منابع خود، نسبت به مشارکت در آثار معرفی شده اقدام خواهد کرد.

گفتنی است بنیاد سینمایی فارابی به عنوان نهاد ملی سینما بازنمایی وقایع مربوط به «جنگ تحمیلی ۱۲روزه» در قاب سینما، که از مهم‌ترین و حساس‌ترین دوران‌های تاریخ معاصر ایران محسوب می‌شود را به عنوان وظیفه ذاتی خود قلمداد کرده و در فراخوان اخیر که به منظور ساخت فیلم با موضوع «جنگ تحمیلی ۱۲روزه» و در پی شهادت مظلومانه بیش از ۱۰۰۰ نفر از هموطنان عزیزمان اعلام شده بود، انعکاس سلحشوری‌ها، رشادت‌ها، وحدت، انسجام، مقاومت، شجاعت، تاب‌آوری، همدلی، یکپارچگی و … ایران و مردم غیور ایران را در قاب سینما دنبال می‌کند.