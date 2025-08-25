پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دولت با حضور مسئولین و کارکنان ادارات میاندوآب مزار شهدای این شهرستان غبارروبی و عطر افشانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این آیین معنوی امام جمعه و فرماندار میاندوآب به همراه مسئولین و کارکنان ادارات و نهادها و خانوادههای معظم شهدا با نثار فاتحه و قرائت دعا و قرآن و گلباران و غبارروبی و عطر افشانی نمودن مزار شهدای گرانقدر شهرستان یاد و خاطره همه شهدای میهن اسلامی و شهدای دولت بویژه شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشتند.
حجت الاسلام حمید حسن زاده امام جمعه و امیر تیموری فرماندار شهرستان میاندوآب در این مراسم بر لزوم تداوم راه و هدف متعالی شهیدان با حفظ وحدت و همدلی و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری و هوشیاری در برابر توطئهها و فتنههای دشمنان تاکید کردند و حفظ شأن و حرمت و جایگاه خانوادههای معظم شهدا را خواستار شدند.