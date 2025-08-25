پخش زنده
امروز: -
وزیر کشور درباره روند تفویض اختیار به استانداران و خبرهایی درباره جابجایی برخی استانداران در شهریور ماه توضیح داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، اسکندر مومنی در سفر به سمنان درباره تفویض اختیار به استانداران گفت: بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی و با پیگیریهای مستمر رئیسجمهور، بخشی از اختیارات دولت به استانداران واگذار شده که این اقدام تأثیر مهمی در تسریع توسعه و پیشرفت پروژههای استانی داشته است.
وزیر کشور همچنین خبرهای مربوط به جابجایی و تغییر برخی استانداران در شهریور ماه را رد کرد .
مومنی با بیان اینکه تکمیل طرحهای نیمهتمام و احیای واحدهای تولیدی راکد از اولویتهای اصلی دولت است افزود: استان سمنان با داشتن ۶ درصد مساحت کشور، همجواری با هشت استان و نرخ باسوادی ۹۸ درصد، ظرفیتهای ویژهای برای توسعه دارد.
وی تصریح کرد: این استان در جذب سرمایهگذاری عملکرد خوبی داشته و سرمایهگذاران داخلی و خارجی میتوانند با اطمینان از بازگشت سرمایه در طرحهای شهری، روستایی و انرژیهای نو حضور فعال داشته باشند.
مؤمنی سمنان را یکی از مستعدترین استانهای کشور برای تبدیلشدن به قطب انرژیهای تجدیدپذیر دانست و تأکید کرد: شرایط اقلیمی و وسعت این استان بستر لازم برای توسعه انرژی خورشیدی و دیگر انرژیهای نو را فراهم کرده است.
امروز همزمان با هفته دولت، ۱۲ کیلومتر آزادراه سرخه ـ سمنان، یک نیروگاه انرژی خورشیدی ، طرح های شهرداری ها و دهیاری ها و ۲ هزار و ۶۰۰ واحد مسکن ملی در استان سمنان به بهرهبرداری میرسد.