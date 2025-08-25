به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، امروز و فردا وقوع دما‌های ۴۸ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی تداوم خواهد داشت.

محمد سبزه زاری افزود: از روز چهارشنبه کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان مورد انتظار است.

او ادامه داد: تا پایان هفته (بویژه روز پنجشنبه)، جریانات گرم و مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوبشرقی، جنوبی، مرکزی و تا حدودی بخش‌های شمالی استان خواهند شد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: طی بعد از ظهر فردا سرعت وزش باد‌ها در بخش‌های شمالِ غربی، غربی و جنوبِ غربی در حد متوسط و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گردوغبار‌های محلی و موقتی نیز در این مناطق دور از انتظار نیست.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۴۸ درجه و کمترین دما ۲۸ درجه سانتیگراد بوده است.