به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، صادق عاملی گفت: افزایش دکه های غیرمجاز به معضل ترافیکی و اجتماعی در شهر یاسوج تبدیل شده بود که طی دو سال اخیر ۳۰ دکه با رای قانونی جمع آوری شد.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یاسوج افزود: با جمع آوری این تعداد دکه، روان سازی ترافیکی را در این نقاط شاهد بودیم و سایر دکه های بدون مجوز نیز پس از طی پروسه قانونی جمع آوری می شوند.

وی ادامه داد: همچنین ۲۰۰ واحد صنفی بدون پروانه کسب که موجب بر هم خوردن نظم بازار می شدند و مشکلاتی را برای مردم ایجاد می کردند، نیز طی این مدت توسط ماموران اجرایی سازمان پلمپ شدند.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری یاسوج ابراز کرد: جهت حال رفاه مردم و کمک به اقتصاد خانواده ها تاکنون ۱۰ نمایشگاه فصلی در سطح شهر یاسوج برگزار شده است.