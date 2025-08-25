جمع آوری دکههای بدون مجوز اولویت سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری یاسوج
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یاسوج جمع آوری دکههای بدون مجوز خبر داد.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یاسوج افزود: با جمع آوری این تعداد دکه، روان سازی ترافیکی را در این نقاط شاهد بودیم و سایر دکه های بدون مجوز نیز پس از طی پروسه قانونی جمع آوری می شوند.
وی ادامه داد: همچنین ۲۰۰ واحد صنفی بدون پروانه کسب که موجب بر هم خوردن نظم بازار می شدند و مشکلاتی را برای مردم ایجاد می کردند، نیز طی این مدت توسط ماموران اجرایی سازمان پلمپ شدند.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری یاسوج ابراز کرد: جهت حال رفاه مردم و کمک به اقتصاد خانواده ها تاکنون ۱۰ نمایشگاه فصلی در سطح شهر یاسوج برگزار شده است.
صادق عاملی تصریح کرد: برای ۸۰ واحد از صنوف آلاینده و مزاحم نیز در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها رای صادر شده است و پس از قطعیت اجرا خواهد شد.