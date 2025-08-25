همزمان با هفته دولت و در راستای تقویت تعامل و ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، دستگاههای تابعه وزارت کار در استان مرکزی امروز، اقدام به برپایی میز خدمت در مجموعه کارگران شهرستان اراک کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ این برنامه در فضایی مردمی و صمیمی برگزار شد و با حضور مقامات و مسئولان مختلف، فرصتی مغتنم برای جوابگویی به سؤالات و رفع مشکلات مردم فراهم آمد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی درخصوص برپایی این میز خدمت گفت: در این میز خدمت، مدیران و معاونین ۱۰ دستگاه، سازمان و صندوق تابعه وزارت کار و امور رفاه اجتماعی از جمله ادارات استانی کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی، مدیریت درمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه عشایر و روستائیان، صندوقهای کارآفرینی و ضمانت بخش تعاون، بانکهای رفاه و توسعه تعاون حضور دارند و به صورت چهره به چهره با مراجعهکنندگان دیدار و گفتوگو میکنند.
احمدی با اشاره به اینکه این میز خدمت از ساعت ۹ تا ۱۲ برپا است، افزود: هدف از برگزاری این میز خدمت، ایجاد ارتباط مستقیم و بیواسطه بین مسئولان و مردم است.
او تأکید کرد: ۹۰ درصد جمعیت استان مرکزی مخاطب دستگاههای تابعه وزارت کار هستند که امید است برپایی میز خدمت فرصتی باشد تا مدیران راهنمایی و جواب های مستقیم به مردم داشته باشند.
گفتنی است در این برنامه، مردم این فرصت را یافتند تا مشکلات خود را با مدیران مربوطه در میان گذاشته و از راهنماییها و پاسخهای مستقیم آنان بهرهمند شوند.
میزهای خدمت؛ روشی مؤثر برای درک بهتر مشکلات و نیازهای جامعه که در کاهش فاصله بین دولت و مردم نقش مهمی دارد.