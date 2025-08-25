پخش زنده
ساخت جاده سلامت در شهر سیسخت در شهرستان دنا آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد و نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی در سومین روز از هفته دولت، احداث جاده سلامت در شهر سیسخت آغاز شد.
استاندار در آئین کلنگزنی این طرح گفت: با اختصاص ۱۲۰ میلیارد ریال، عملیات اجرایی جاده سلامت از شهر سیسخت به سمت منطقه گردشگری چشمهمیشی اجرا میشود.
یدالله رحمانی هدف از اجرای این طرح در این منطقه گردشگر پذیر را ترغیب مردم و گردشگران به پیاده روی عنوان و اظهار امیدواری کرد: با ساخت جاده سلامت در این شهر و با فراهم شدن زمینه پیادهروی ساکنان و گردشگران، گامی برای سلامت این شهروندان برداشته شود.
رحمانی ادامه داد: امیدواریم با افتتاح و بهره برداری از ۱۰۲ طرح عمرانی و اقتصادی در شهرستان دنا همزمان به هفته دولت شاهد رونق افتصادی در این شهرستان باشیم.