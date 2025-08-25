به مناسبت هفته دولت، یک واحد گلخانه هوشمند سبزی و صیفی در روستای تنگ خیاره شهرستان بیضا به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عبداله بانشی فرماندار شهرستان بیضا گفت: این گلخانه در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع و با ظرفیت تولید سالانه ۳۶۰ تن محصول فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: این واحد تولید با سرمایه گذاری ۲۹۷ میلیارد ریالی بخش خصوصی راه اندازی و با افتتاح آن برای ۱۳ نفر شغل ایجاد شده است.

بانشی با بیان اینکه محصول تولیدی این گلخانه در حال حاضر خیار و فلفل دلمه‌ای است گفت: طرح توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در شهرستان بیضا در دستور کار قرار دارد.

فرماندار شهرستان بیضا گفت: این گلخانه هوشمند به عنوان نمادی از توسعه پایدار و توانمندی کشاورزی، نقش مهمی در افزایش تولید، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.