به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار محمدرضا هاشمی‌فر اظهار کرد: مأموران پليس امنيت اقتصادی استان حين كنترل محورهای مواصلاتی در محور خرم زال به ۲ دستگاه خودروی سبک حامل بار مشكوک و آنها را متوقف كردند.

وی افزود: مأموران پليس در بازرسی از اين خودروها مقاديری انواع مواد خوراکی و خرازی فاقد مجوز کشف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اينکه دراین‌رابطه ۲ نفر دستگير شده است، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش کالای مکشوفه بيش از ۱۰ ميليارد ريال برآورد شده است.