فرمانده انتظامی لرستان از توقيف ۲ دستگاه خودروی حامل مواد خوراکی فاقد مجوز به ارزش بيش از ۱۰ ميليارد ريال در محور خرمزال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سردار محمدرضا هاشمیفر اظهار کرد: مأموران پليس امنيت اقتصادی استان حين كنترل محورهای مواصلاتی در محور خرم زال به ۲ دستگاه خودروی سبک حامل بار مشكوک و آنها را متوقف كردند.
وی افزود: مأموران پليس در بازرسی از اين خودروها مقاديری انواع مواد خوراکی و خرازی فاقد مجوز کشف کردند.
فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اينکه دراینرابطه ۲ نفر دستگير شده است، گفت: برابر نظر کارشناسان ارزش کالای مکشوفه بيش از ۱۰ ميليارد ريال برآورد شده است.
هاشمیفر در پايان ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی، از شهروندان خواست: هرگونه مورد مشکوک را از طريق تلفن ۱۱۰ به پليس اطلاع دهند.