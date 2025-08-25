به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بمناسبت گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اعضای شورای اداری شهرستان نقده با حضور بر مزار شهدای گمنام در محل قالاباشی با آرمان‌های امام شهدا، شهدا تجدید بیعت کردند.

حاضران در این مراسم بر لزوم تداوم راه و هدف متعالی شهیدان با حفظ وحدت و همدلی و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری و هوشیاری در برابر توطئه ها و فتنه های دشمنان و حفظ شأن و حرمت و جایگاه خانواده های معظم شهدا تاکید کردند.