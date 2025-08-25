پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دولت، ۷۳ طرح حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد با سرمایهگذاری بیش از ۵۴۷۷ میلیارد ریال در مراسمی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیران استانی و نمایندگان مجلس به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه سفر استانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان یزد، صبح امروز (دوشنبه ۳ شهریور ) جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد نوآوری، فنتاوری و اقتصاد دانش بنیان استان یزد با هدف بررسی آخرین وضعیت ارتباطات استان و افتتاح پروژههای ارتباطی برگزار شد.
در این جلسه با ارتباط ویدئوکنفرانسی با تعدادی از شهرهای و روستاهای استان ۷۳ پروژه ارتباطی با دستور وزیر ارتباطات افتتاح و آماده بهره برداری شد.
طرح توسعه ارتباطات روستایی (USO) با سرمایهگذاری ۳۰۶ میلیارد ریال دسترسی ۶ روستا به اینترنت پرسرعت همراه را فراهم کرد. شرکت ارتباطات زیرساخت نیز دو پروژه کلان شامل توسعه مرکز IP ملی یزد با ظرفیت ۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه و ارتقای پایداری شبکه انتقال در مراکز متعدد استان با ظرفیت ۳۰۰ گیگابیت بر ثانیه و با استفاده از توان داخلی را به بهرهبرداری رساند.
شرکت ارتباطات سیار ایران با اعتبار ۳۹۹.۸ میلیارد ریال، سه سایت جدید ۲G/۳G/۴G ایجاد و فناوری نسل پنجم (۵G) را در یک پروژه راهاندازی کرد. علاوه بر این، خدمات اینترنت پرسرعت TD-LTE در پنج سایت و فیبر نوری در هفت سایت توسعه یافت.
ایرانسل با سرمایهگذاری ۱۶۱.۶ میلیارد ریال، دو سایت شهری جدید احداث و فناوری ۱۲ سایت دیگر را تا ۵G ارتقا داد. شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات نیز با اجرای پروژه FTTX در شهرهای اردکان و شاهدیه و صرف ۷۳۴ میلیارد ریال، پوشش بالای ۹۴ درصدی ایجاد کرد.
پست بانک ایران با اعتبار ۱۰۵۰ میلیارد ریال، تسهیلات احداث نیروگاه خورشیدی در تفت را ارائه و دو باجه بانکی در روستاهای بهاباد و یزد تجهیز کرد. مخابرات منطقه یزد با ۲۰۵.۸ میلیارد ریال پروژههای توسعه شبکه ثابت در چهار شهر، نصب تجهیزات پاور و دیزل در هفت مرکز و ارتقای سوئیچهای دیتا در هشت مرکز را به انجام رساند.
در بخش صنعت و امنیت سایبری نیز دو پروژه مهم افتتاح شد؛ شرکت شهید قندی با سرمایهگذاری ۲۰۰۰ میلیارد ریالی خطوط تولید کابلهای مخابراتی را توسعه داد و شرکت امن پردازان کویر مرکز عملیات امنیت (SOC) با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال برای پایش و مقابله با تهدیدات سایبری دستگاههای اجرایی راهاندازی کرد.
بهرهبرداری از این طرحهای ارتباطاتی گسترده، گامی مهم در تحقق دولت الکترونیک، ارتقای عدالت دیجیتال و تقویت زیرساختهای حیاتی توسعه استان یزد ارزیابی میشود.