سرپرست جمعیت هلال احمر چهارمحال و بختیاری از ارائه خدمات درمانی به ۱۱۹ حادثه دیده در استان خبر داد.

ارائه خدمات درمانی به ۱۱۹ حادثه دیده در چهارمحال و بختیاری

ارائه خدمات درمانی به ۱۱۹ حادثه دیده در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری با اشاره به تنوع حوادث رخ داده در استان از اجرای ۶۵ عملیات امداد و نجات در یک ماه اخیر در استان خبر داد.

وی گفت:در این مدت، ۲۵ مورد حادثه ترافیکی، ۷ مورد حادثه کوهستانی، ۵ حادثه اقلیمی، ۸ حادثه در محیط‌های آبی، ۷ مورد فوریت پزشکی و ۱۳ مورد سایر حوادث توسط نیرو‌های امدادی جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری پوشش داده شد.

طاهری با بیان اینکه مجموعاً ۱۱۹ نفر حادثه‌دیده در این عملیات‌ها تحت خدمات امدادی قرار گرفتند، افزود:از این تعداد، ۹۰ نفر مصدوم بودند که متأسفانه ۱۵ نفر جان خود را از دست دادند. همچنین ۳۳ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۹ نفر نیز توسط تیم‌های امدادی از داخل خودرو‌ها رهاسازی شدند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان، با اشاره به پراکندگی عملیات‌ها افزود:شهرستان لردگان با ۱۴ عملیات بیشترین حوادث را به خود اختصاص داده و شهرستان بن با ۲ عملیات کمترین آمار را داشته است.