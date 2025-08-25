بمناسبت هفته دولت و بصورت همزمان ۳۴ طرح عمران روستایی و ۳ طرح اصلاح شبکه برق روستایی به مرکزیت روستای قلدره سفلی در تکاب افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمد نیکنام فرماندار شهرستان تکاب گفت: بمناسبت هفته دولت و بصورت همزمان ۳۴ طرح عمران روستایی و ۳ طرح اصلاح شبکه برق روستایی به مرکزیت روستای قلدره سفلی در تکاب افتتاح شد.



وی گفت: ۳۴ طرح عمران روستایی شامل احداث پل، احداث دیوار ساحلی، زیر سازی و آسفالت معابر روستایی، سنگ فرش معابر و جدول گذاری، احداث چند چمن ورزشی در روستا‌ها را شامل می‌شود.

نیکنام افزود: همچنین ۳ طرح اصلاح شبکه هوایی برق در روستا‌های چهارقلعه، یهرلو و قلدره سفلی به بهره برداری رسید

وی گفت: مجموعا برای ۳۴ طرح عمران روستایی و ۳ طرح اصلاح شبکه برق روستایی مبلغ ۲۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

فرماندار تکاب افزود: با افتتاح این طرح‌های عمرانی مجموعا ۳۷ روستا از نعمت طرح‌های عمران روستایی و شبکه برق بهره‌مند شدند.