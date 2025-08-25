به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: در مرداد امسال به طور میانگین ۲۷ و ۲ دهم میلی‌متر باران در استان گیلان بارید که در مقایسه با مرداد ۱۴۰۳ کاهش ۶۵ و ۶ دهم درصدی و نسبت به شرایط نرمال کاهش ۳۱ و ۳ دهم درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در ماه مرداد بیشترین مقدار بارش‌ها در ایستگاه‌های پنج خاله رودبار ۱۰۶ و یک دهم میلی متر، امام زاده اسحاق شفت ۸۷ و ۴ دهم میلی متر و خرجگیل تالش با ۷۴ و ۷ دهم میلی‌متر بارندگی داشته‌ایم.

مدیر کل هواشناسی گیلان افزود: در همین ماه مرداد پهنه‌های پربارش استان شامل آستارا، پهنه پیوسته جنوب تالش تا انزلی که شامل دو هسته پربارش جلگه و ارتفاعات و همچنین هسته پربارش در شفت و مناطق کوهستانی رودبار تا لنگرود، بوده است.

محمد دادرس، کم بارش‌ترین مناطق استان را در مرداد ماه، دشت‌های جنوبی استان گیلان دانست و گفت: علاوه بر این در جلگه مرکزی استان در محدوده کیاشهر- رشت تا صومعه سرا نیز بر خلاف انتظار شاهد یک باند کم بارش بودیم.