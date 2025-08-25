پخش زنده
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور گفت: برنامه دولت چهاردهم، توجه به اقتصاد هویت بنیان و منطقه و بومی است و در کنار آن متولیان و فعالان شهری در سطح استان و کشور نیز باید به توسعه اقتصاد کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مریم جلالی همزمان با ایام گرامیداشت هفته دولت و در ادامه سفر به استان اصفهان گفت: حمایتهایی که معاونت صنایعدستی از چرخه تولید در دستور کار خود دارد در سطوح مختلف اجرایی خواهد شد.
وی افزود: در اولین مرحله، حمایت گفتمانی است که با تغییر رویکرد میتوانیم از حوزه صنایعدستی که هنر هویت بنیان ماست برای همه جلوهای حکمرانی همچون مبلمان شهری، مد و لباس، معماری، غذا و سبک زندگی استفاده کنیم و در دومین مرحله ، حمایت قضائی و قانونی است که تسهیلگری در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه توسعه صنایعدستی و هنرمندان این رشته در دستور کار قرار دارد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور گفت : مرحله سوم ، حمایت صنفی است که پیشنهاد ما تأسیس یک جامعه تخصصی برای هنرمندان صنایعدستی است که سهام عام آن بتواند منافع حاصله را به تمام منطقه برساند و بتوانیم از تمامی ظرفیتهای موجود در منطقه استفاده کنیم.
جلالی افزود: مرحله آخر ، حمایت تسهیلاتی و اعتباری است که خوشبختانه با تصویب هیئت وزیران، سقف و سهم منابع مالی اشتغال خانگی که مربوط به صنایعدستی است را بالاتر بردیم و امیدواریم در بودجه سال آینده کاملاً دیده شود و ما بتوانیم تسهیلات کمبهره به هنرمندان و بهویژه تشکلها، جوامع حرفهای و شخصیتهای حقوقی ارائه دهیم تا فردیت ما تبدیل به اجتماعی شود که توسعه آور است.
وی در بازدید از نگارخانه معین الکتاب زرینشهر در شهرستان لنجان گفت: تنوع صنایعدستی در این شهرستان بسیار زیاد است و خوشبختانه زنان سهم قابلتوجهی در این تولیدات دارند بهنحویکه ما میبینیم بسیاری از این تولیدکنندگان از جامعه زنان هستند و این نویدبخش این است که تولید که سرلوحه زن و زندگی بوده است همچنان جاری است و ما مصرف کننده نیستیم، بلکه تولید کننده هستیم.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور افزود: خوشحالم که در آغاز ایام گرامیداشت هفته دولت در جمع هنرمندان زرینشهر و شهرستان لنجان هستم و فکر میکنم با توجه به وضعیت صنایعدستی و هنرهای سنتی منطقه، ظرفیتهای صنایعدستی این شهرستان باید به وضعیت اقتصادی و فرهنگی شهرستان کمک کند.
در بازدید معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور از نگارخانه معین الکتاب زرینشهر ، امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، اکبر فولادی نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، شهرداران و بخشداران و فعالان حوزه صنایعدستی نیز حضور داشتند.