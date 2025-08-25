فرماندار و اعضای شورای اداری تکاب مزار شهدای گمنام تکاب را غبار روبی و عطر افشانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار و اعضای شورای اداری تکاب با حضور در مزار شهدای گمنام تکاب، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا مزار این دو شهید والا مقام را عطر افشانی کرده و با نثار شاخه گل و قرائت فاتحه یاد و نام شهدا را گرامی داشتند.

در این آیین معنوی که بمناسبت هفته دولت برگزار شد، فرماندار و اعضای شورای اداری بر ادامه راه خطیر شهدا تأکیدکردند و شهدا را مایه عزت و آبروی نظام و ولی نعمتان جامعه دانستند .

حاضران در این مراسم بر خدمت رسانی به مردم در ادامه راه خطیر شهدا ، جانفشانی برای مردم و تعمیق وحدت و همدلی در جامعه در کنار خدمت تاکید کردند.