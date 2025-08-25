افتتاح نخستین کشتارگاه گرید +A غرب کشور در لرستان
نخستین کشتارگاه گرید +A غرب کشور در کوهدشت افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ،استاندار لرستان با اشاره به افتتاح کشتارگاه طرهان طیور کوهدشت، گفت: این واحد سومین کشتارگاه دارای گرید A+ در ایران و اولین کشتارگاه در غرب کشور است..
سیدسعید شاهرخی بیان کرد: همزمان با دومین روز هفته دولت کشتارگاه صنعتی طیور طرهان بخش گل گل شهرستان کوهدشت، افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
استاندار لرستان در این زمینه گفت: ظرفیت کشتار این کشتارگاه ۶ هزار قطعه در ساعت با ذخیرهسازی پیش سرد ۵۰۰ تن و دو خط کشتار است.
شاهرخی اظهار کرد: این طرح یکی از طرحهای پیشران استان است که به مساحت ۶۵۰۰ متر و اشتغالزایی مستقیم ۷۰ نفر در کوهدشت، افتتاح شد.
وی ادامه داد: این کشتارگاه دارای موقعیت دسترسی مناسب به مسیر ارتباطی ایلام، کرمانشاه و خوزستان است.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه این کشتارگاه سومین کشتارگاه دارای گرید A+ در ایران و اولین کشتارگاه در غرب کشور است، گفت: صنعت تولید مرغ، یک صنعت پویا در کشور است و این طرح نیز یک حلقه از زنجیره تولید گوشت مرغ در استان است.
وی افزود: در حال حاضر ۷ کشتارگاه صنعتی مرغ در استان داریم که با افتتاح این طرح به ۸ کشتارگاه میرسد.
استاندار ادامه داد: ظرفیت کشتار استان در حال حاضر ۱۴ هزار مرغ در ساعت است که با اضافهشدن این واحد به ۲۰ هزار قطعه افزایش مییابد.به گفته استاندار لرستان، این کشتارگاه از تکنولوژی روز در کشور برخوردار است، چیلینگ روم این مجموعه ۱۲۰۰ متر است، پسماند ندارد و دارای تصفیهخانه و دیگ پخت است.
شاهرخی تصریح کرد: در حال حاضر ۸۰۰ واحد مرغ تخمگذار در استان وجود دارد که در هر دوره ۴۰۰ واحد زیربار میرود و در مجموع ۴۸ میلیون قطعه ریزی در استان داریم.
کشتارگاه گرید +A یعنی واحدی که بالاترین سطح استانداردهای بهداشتی، فنی و رفاهی را رعایت میکند. طبق دستورالعملهای سازمان دامپزشکی کشور، کشتارگاهها بعد از ارزیابیهای دقیق در چند سطح دستهبندی میشوند:گرید B → حداقل استانداردها (پذیرفته ولی پایهای).گرید A → استانداردهای کاملتر، رعایت دقیقتر بهداشت، ایمنی و تجهیزات.گرید +A → بالاترین رتبه؛ یعنی علاوه بر رعایت کامل استانداردهای ملی، شرایطی مثل:تجهیزات مدرنتر برای کشتار و خط فرآوریرعایت اصول کامل رفاه حیوانات (کاهش استرس، بیهوشی استاندارد)بهداشت پیشرفتهتر در همه مراحل (از ورود دام/طیور تا بستهبندی)مدیریت علمی و کنترل دقیقتر کیفیت صورت گیرد.