ستاندار لرستان با اشاره به اینکه این کشتارگاه سومین کشتارگاه دارای گرید A+ در ایران و اولین کشتارگاه در غرب کشور است، گفت: صنعت تولید مرغ، یک صنعت پویا در کشور است و این طرح نیز یک حلقه از زنجیره تولید گوشت مرغ در استان است.

وی ادامه داد: این کشتارگاه دارای موقعیت دسترسی مناسب به مسیر ارتباطی ایلام، کرمانشاه و خوزستان است.

شاهرخی اظهار کرد: این طرح یکی از طرح‌های پیشران استان است که به مساحت ۶۵۰۰ متر و اشتغال‌زایی مستقیم ۷۰ نفر در کوهدشت، افتتاح شد.

سیدسعید شاهرخی بیان کرد: همزمان با دومین روز هفته دولت کشتارگاه صنعتی طیور طرهان بخش گل گل شهرستان کوهدشت، افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در حال حاضر ۷ کشتارگاه صنعتی مرغ در استان داریم که با افتتاح این طرح به ۸ کشتارگاه می‌رسد.

استاندار ادامه داد: ظرفیت کشتار استان در حال حاضر ۱۴ هزار مرغ در ساعت است که با اضافه‌شدن این واحد به ۲۰ هزار قطعه افزایش می‌یابد. به گفته استاندار لرستان، این کشتارگاه از تکنولوژی روز در کشور برخوردار است، چیلینگ روم این مجموعه ۱۲۰۰ متر است، پسماند ندارد و دارای تصفیه‌خانه و دیگ پخت است.

شاهرخی تصریح کرد: در حال حاضر ۸۰۰ واحد مرغ تخم‌گذار در استان وجود دارد که در هر دوره ۴۰۰ واحد زیربار می‌رود و در مجموع ۴۸ میلیون قطعه ریزی در استان داریم.