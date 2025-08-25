با حضور مسئولان شهرستان سلماس، ۳۰ طرح عمرانی و خدماتی و همچنین ۱۰۰ واحد مسکن روستایی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این طرح‌ها از جمله شامل افتتاح همزمان ۱۰۰ واحد مسکونی روستا‌ها و بصورت نمادین در روستای درشک، اجرای ۱۴ طرح عمران شهری و ۱۰ طرح عمران روستایی، همچنین جدول‌گذاری و اجرای پلاک بتن در سطح شهر تازه شهر است.

علایی، فرماندار سلماس در آیین افتتاح این طرح‌ها اظهار داشت: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع ۱۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

به گفته وی، اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی و بهبود شرایط زندگی مردم منطقه خواهد داشت.