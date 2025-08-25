رئیس کل دادگستری گلستان از حدنگاری و صدور سند حریم و بستر دریاچه مصنوعی گنبدکاووس خبر داد.

حیدر آسیابی گفت: محدوده دقیق دریاچه تفریحی گنبدکاووس مشخص نبود و همین موضوع بستر دست اندازی و سوء استفاده را فراهم کرده بود.

وی افزود: تا پیش از این محدوده این دریاچه شش هکتار تخمین زده می شد اما با پیگیری دادستان این شهرستان و اداره ثبت اسناد و شهرداری، حدنگاری دقیق حریم و بستر این دریاچه انجام و مشخص شد مساحت آن هفت هکتار است که سند آن صادر و به شهرداری گنبدکاووس تحویل شد .

آسیابی ادامه داد: تحویل اسناد این دریاچه در ادامه تلاش های دادگستری استان برای تثیبت مالکیت عرصه های عمومی استان صورت می گیرد .

ابتدای امسال نیز هشتاد هزار مترمربع از زمین های شهرداری گنبدکاووس که محدوده آن مشخص نبود ، حدنگاری و سنددار شد . این اراضی قرار است به تدریج به فضای سبز شهری تبدیل و برای استفاده در اختیار مردم این شهر قرار گیرد .

دریاچه مصنوعی گنبدکاووس در ورودی این شهر قرار دارد و یکی از جاذبه های گردشگری و تفریحی این شهر محسوب می شود.