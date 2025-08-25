پخش زنده
۷۴۰ جهادگر خراسان جنوبی در مشهد و مسیر طریق الرضا (ع) در دهه پایانی صفر خادمی زائران را تجربه کردند.
مسئول بسیج سازندگی سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی گفت: به همت گروههای جهادی، در مشهد مقدس ۱۲ موکب برپا شد و ۲۶۰ نفر جهادگر در مدت ۴ روز متوالی به زائران و مجاوران خدمترسانی کردند.
هنری افزود: در این موکبها روزانه ۶ هزار قرص نان تازه، ۴ هزار پرس غذای گرم و بیش از ۱۳ هزار شربت، چای، آب معدنی و سایر اقلام میان زائران توزیع شد.
وی افزود: همزمان، در مسیر طریقالرضا (ع) نیز ۲۸ موکب به مدت ۵ روز منتهی به شهادت امام رضا (ع) فعال بودند و ۴۸۰ جهادگر خدماتی شامل پذیرایی، اسکان و برنامههای فرهنگی ارائه کردند.
در مجموع در دهه پایانی صفر، ۱۳۷ موکب توسط گروهها و قرارگاههای جهادی استان در شهرها و روستاهای خراسان جنوبی، مسیرهای زائران مشهد و کربلا، مشهد مقدس، کشور عراق و همچنین مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی (ع) برپا شد