استاندار بوشهر در دومین روز هفته دولت در بدو ورود به شهرستان دیلم، با حضور در گلزار شهدای روستای حصار، با شهدای والامقام تجدید بیعت کرد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، ارسلان زارع که برای افتتاح و کلنگ‌زنی طرح‌های عمرانی و اقتصادی به شهرستان دیلم سفر کرده است، در حاشیه این آیین بیان کرد: امنیت و آرامش امروز کشور، مرهون فداکاری و جانفشانی شهدای عظیم الشان است و تکریم این اسطوره‌های ایثار و مقاومت، لازم و ضروری است.

وی پس از تجدید بیعت با شهدا در گلزار شهدای روستای حصار، با خانواده شهید ضرغام ابراهیمی زاده دیدار کرد.

استاندار بوشهر در این دیدار اظهار کرد: تکریم خانواده شهدا وظیفه ما و رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های خانواده شهدا مورد تاکید قرار دارد و مدیران باید در تمام زمینه‌ها، نسبت به گره‌گشایی از مشکلات خانواده شهدا اهتمام ورزند.

زارع تاکید کرد: ارتقای سطح کیفی خدمات‌رسانی به خانواده شهدا و ایثارگران از اولویت‌های استان است و مدیران باید در این مسیر گام بردارند.

خانواده شهید ابراهیمی زاده نیز ضمن تقدیر از تلاش‌ها و پیگیری‌های استاندار بوشهر، به بیان دغدغه‌های خود پرداختند.

شهید ضرغام ابراهیمی زاده در سن ۲۰ سالگی در عملیات والفجر ۸ در منطقه فاو به درجه رفیع شهادت نائل شد.