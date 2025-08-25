سازمان مدیریت بحران پاکستان (NDMA) اعلام کرد: از ۲۶ ژوئن تاکنون بارش‌های شدید - سیل ناگهانی و حوادث ناشی از آن در مناطق مختلف این کشور جان ۷۸۸ نفر را گرفته و بیش از هزار نفر دیگر را نیز زخمی کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، به نقل از سایت خبری «پاکستان تودی»، سازمان مدیریت بحران پاکستان در گزارشی با اعلام افزایش تعداد قربانیان بارندگی‌های فصلی و حوادث ناشی از آن از جمله سیل به ۷۸۸ کشته اعلام کرد: در میان قربانیان ۲۰۰ کودک، ۴۷۱ مرد و ۱۱۷ زن وجود دارند.

این بیانیه افزود: ایالت خیبرپختونخوا بیشترین خسارت را متحمل شده و مرگ ۴۶۹ نفر از جمله ۸۱ کودک در شهر‌های مختلف این ایالت گزارش شده است. پس از آن، پنجاب با ۱۶۵ کشته در رتبه دوم قرار دارد و ایالت سند و بلوچستان به ترتیب با ۵۱ و ۲۴ کشته تلفات سنگین را داشته‌اند. همچنین در منطقه گلگت-بلتستان که با پدیده آب شدن یخچال‌های طبیعی به دلیل تغییرات اقلیمی مواجه بوده نیز دستکم ۴۵ نفر کشته شده و منطقه کشمیر و پایتخت پاکستان نیز در مجموع ۳۳ کشته در پی این حوادث را به ثبت رسانده‌اند.

این گزارش با بیان اینکه بیش از ۱۰۸۱ نفر طی حوادث یک ماه گذشته زخمی شده‌اند، افزود: سیلاب‌ها تاکنون ۶۶۳۰ واحد مسکونی را ویران یا آسیب‌زده کرده‌اند که از این میان ۱۵۶۲ خانه به‌طور کامل تخریب و ۵۰۶۸ واحد به‌صورت جزئی آسیب دیده‌اند. همچنین مرگ بیش از ۵۵۴۸ رأس دام گزارش شده است که معیشت بسیاری از خانواده‌های روستایی را تهدید می‌کند.