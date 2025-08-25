پخش زنده
رئیس پلیس راه گیلان با بیان اینکه در تعطیلات چند روز گذشته ۳۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد گیلان شد گفت: تاکنون ۳۸۴ هزار دستگاه خودرو از استان خارج شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ جاور صفاری با بیان اینکه در حال حاضر تردد خودروها در جادههای استان، به ویژه جادههای اصلی رشت – قزوین و آستارا – اردبیل عادی و روان است گفت: از چهارشنبه هفته گذشته ۲۹ مرداد تا پایان روز یکشنبه دوم شهریور ، ۳۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد گیلان و در همین مدت ۳۸۴ هزار دستگاه خودرو نیز از استان خارج شد.
وی از رانندگان خواست برای داشتن سفری ایمن ، قوانین راهنمایی و رانندگی و سرعت مجاز را رعایت کنند.