به مناسبت آغاز هفته دولت، اعضای شورای قضایی استان با حضور در استانداری با حمید ملانوری‌شمسی، استاندار همدان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به مناسبت آغاز هفته دولت، اعضای شورای قضایی استان با حضور در استانداری با حمید ملانوری‌شمسی، استاندار همدان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این نشست معاونین استاندار و جمعی از مدیران ستادی نیز حضور داشتند.

استاندار همدان در این دیدار با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و قضایی در کنار مشارکت مردم گفت: انسجام ملی و تعامل میان ارکان نظام، مطالبه جدی مقام معظم رهبری است.

وی افزود: حمایت از دولت و قوه قضاییه به معنای حمایت از شخص نیست، بلکه حمایت از اصل نظام و انقلاب اسلامی است و ما وظیفه داریم این گفتمان را در صحنه عمل پیاده کنیم.

ملانوری‌شمسی با قدردانی از همکاری قوه قضاییه استان اظهار داشت: در طول نزدیک به یک سال خدمت در همدان، شاهد همراهی کامل مجموعه قضایی، به ویژه آقای دکتر محمد نجفی‌محمدی در شورای تأمین و تصمیم‌گیری‌های اجرایی بوده‌ایم و این همراهی‌ها نقشی جدی در پیشبرد امور داشته است.

وی امنیت را بستر اصلی توسعه دانست و افزود: اجرای برنامه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی نیازمند تعامل جدی دستگاه‌های متولی و مشارکت فعال مردم است و خوشبختانه در استان همدان این همکاری شکل گرفته و نتایج ملموسی داشته است.

استاندار همدان در ادامه به برخی از دستاورد‌های یک‌ساله مدیریت استان اشاره کرد: تدوین و اجرای نقشه جامع تحول و پیشرفت استان و راه‌اندازی ستاد توسعه پیشرفت

آغاز طرح‌های توانمندسازی نیرو‌های مسلح و حمایت از بهبود یافتگان ، بهبود شاخص‌های امنیتی و اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، کسب رتبه ۲۷ کشور در پایین‌ترین نرخ تورم، تحقق ۱۶۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی معادل ۴۷ درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی تاریخ همدان، ارتقای شاخص‌های اقتصادی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری ،تحقق بیش از ۱۱۲ درصد تعهد اشتغال استان در سال گذشته و اجرای پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی از جمله تکمیل مسیر‌های اربعین بدون حادثه جدی.

ملانوری‌شمسی در پایان با تجلیل از مردم استان گفت: مردم همدان نجیب، باسواد، باهوش و مشارکت‌جو هستند و همین فرهنگ و تمدن غنی، این استان را شایسته بهترین خدمات و برنامه‌های مدیریتی کرده است. امیدواریم با انسجام و همراهی بیشتر، مسیر توسعه و رفاه مردم را با قدرت ادامه دهیم.