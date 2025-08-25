معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوش مصنوعی وزارت صنعت، معدن و تجارت از نهایی شدن سند تحول دیجیتال در حوزه صنعت و معدن خبر داد و گفت: این سند طی دو هفته آینده رونمایی خواهد شد.

آقای سعید شجاعی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به شرایط خاص حوزه صنعت در سال جاری به علت اعمال محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی؛ گفت: ما امسال شرایط ویژه‌ای را به لحاظ اعمال محدودیت‌های ناشی از ناترازی انرژی در حوزه صنعت تجربه می‌کنیم.

وی افزود: امسال تقریباً در دو مقطع محدودیت‌ها اعمال شد؛ یکی در ۱۶ فروردین به مدت دو روز و دیگری به صورت پیوسته از ۱۶ اردیبهشت آغاز شد که نسبت به سال قبل، یک ماه و چند روز زودتر به صنایع اعمال شده است.

شجاعی گفت: این موضوع باعث شد برنامه‌ریزی‌هایی که داشتیم و به همه صنایع ابلاغ کرده بودیم، اجرایی نشود. طبق توافقی که با وزارت نیرو داشتیم قرار بود صنایع در مدت سه ماه با بیشترین میزان تولید بتوانند خسارت سال قبل را جبران کنند.

اعمال بیش از ۵۰ درصد محدودیت در صنایع انرژی‌بر

معاون وزیر صمت با ابراز گلایه از اعمال محدودیت‌ها گفت: متأسفانه این محدودیت‌ها در بخش صنعت از نیمه دوم اردیبهشت ماه امسال اتفاق افتاد و هم اکنون بیش از ۵۰ درصد محدودیت در صنایع انرژی‌بر ما اعمال شده است.

وی تأکید کرد: صنایع با محدودیت حدود ۶۰ درصدی مواجه هستند که اگر نیروگاه‌های خودتامین صنایع را کنار بگذاریم، این محدودیت‌ها به ۷۰ درصد نیز می‌رسد.

شجاعی ادامه داد: اکنون به طور متوسط در واحد‌های کوچک و متوسط ما در شهرک‌های صنعتی، محدودیت‌ها تا ۴۰ درصد در حال اعمال است و آن چیزی که دغدغه صنعت است این است که به اعتماد سازی خدشه‌ای وارد نکنیم و بتوانیم برای تولید نیروگاهی در بخش صنعت سرمایه‌گذاری کنیم.

وی با انتقاد از قطع برق نیروگاه‌های خودتامین و حتی برق خریداری شده آزاد از بورس؛ گفت: این اتفاقات موجب نارضایتی بخش صنعت و عدم اعتماد سازی می‌شود.

شجاعی افزود: یکی از رویکرد‌های اصلی وزارت صمت، تشویق صنعت برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خودتامین بود، اما نوع برخورد فعلی باعث عدم ایجاد اعتماد و مانع سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی تأکید کرد: علاوه بر تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، وزارت نیرو باید مقید به مصوبات قانونی و تعهدات خود باشد. البته در کنار این مسائل، مواردی مانند بهینه‌سازی مصرف در خود صنعت و استانداردسازی محصولات از جمله مواردی است که در سند تحول دیجیتال پیگیری می‌شود و برنامه مدونی در این حوزه وجود دارد.

چالش تأمین گاز نیروگاه‌های خودتامین

وی درباره تأمین گاز مورد نیاز نیروگاه‌های خودتامین نیز؛ افزود: اکنون نیروگاه‌های خودتامین ما چالش تأمین گاز ندارند، اما سال گذشته در فصل سرما این چالش برای نیروگاه‌های خودتامین به وجود آمد. به طور تقریبی از ۱۰ میلیون متر مکعب گازی که مورد نیاز نیروگاه‌های خودتامین بود، تنها یک میلیون متر مکعب در اختیارشان قرار گرفت و اکثر نیروگاه‌های خودتامین از مدار خارج شدند.

معاون وزیر صمت گفت: امسال نیز در حال رایزنی و هماهنگی‌هایی با وزارت نفت هستیم، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده و سرعت لازم را ندارد و نیاز است که همکاری بیشتری از سمت وزارت نفت داشته باشیم.

هوشمندسازی صنایع؛ انتخابی نیست، الزام است

شجاعی درباره رویکرد وزارت صمت برای هوشمندسازی صنایع؛ گفت: براساس قانون و برنامه وزارت صمت، دغدغه اصلی ما حرکت به سمت فناوری‌های نوین و صنایع نوین است. ما راهی جز این نداریم که به این سمت حرکت کنیم و این یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام است.

معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوش مصنوعی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سند تحول دیجیتال در صنعت و معدن نهایی شده و احتمالاً در دو هفته آینده رونمایی می‌شود.

شجاعی افزود: به موازات این سند، طرح‌های مختلفی در سطح وزارتخانه پیش می‌بریم، چه در بحث هوشمندسازی در معادن که چند طرح مهم را ایمیدرو پیش می‌برد. در کنار آن، بحث هوشمندسازی در تأمین انرژی سه شهرک را به صورت نمونه(پایلوت) انتخاب کرده‌ایم که در این شهرک‌ها موضوع را جلو می‌بریم که همزمان با تهیه سند، زمینه نظام‌مند قانونی آن در سطح صنعت به صورت عملیاتی پیش می‌رود.