به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امیر عباس جعفری سر پرست فرمانداری شهرستان نقده، در دیدار با ائمه جمعه شهرستان ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی باهنر، با اشاره به طرح های افتتاحی در طول هفته دولت افزود: در طول هفته دولت ۳۴ طرح عمرانی با ارزشی بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.

ائمه جمعه اهل تشیع و تسنن نقده نیز با تبریک هفته دولت، بر ادامه راه شهدا تاکید و بر جذب اعتبارات در راستای توسعه شهرستان سفارش کردند.