به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سرهنگ مجتبی نوريان بیان کرد: در راستاي پيشگيری از جرائم و به منظور ارتقاء امنيت عمومی در نقاط جرم خيز، طرح جمع آوری معتادان متجاهر در سطح شهرستان دورود به اجرا در آمد.

وي افزود: در اين طرح ۳۶ معتاد متجاهر جمع آور شدند.

سرهنگ نوريان با اعلام اينکه معتادان پس از جمع آوری به مراكز بازپروری معرفي شده و اقدمات قانونی توسط مراجع ذيصلاح صورت گرفته است تصريح کرد: اجرای اين طرح رضايتمندی شهروندان را در پی داشت.

فرمانده انتظامی دورود در پايان اظهار کرد: طرح های امنيت بخش پليس دورود در راستاي پاکسازی نقاط آلوده با همکاری مستمر مردم پليس در حال انجام است.