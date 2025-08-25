به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان گفت: با افتتاح هشت واحد سه مگاواتی نیروگاه خورشیدی انرژی آنها مستقیماً با اتصال به شبکه توزیع در محل مصرف خواهد شد.

سیدمحمد حسینی‌نژاد افزود: برای افتتاح این نیروگاه ها در مجموع هفت هزار میلیارد ریال هزینه شده است .

به گفته وی ، ۳۴ واحد سه مگاواتی دیگر نیز در مرحله نصب تجهیزات و صفحات خورشیدی است که تا پایان سال ظرفیت تولید برق خورشیدی استان به بیش از ۱۲۰ مگاوات می‌رسد.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود تعداد این واحد‌ها تا پایان سال به ۵۰ واحد افزایش یابد.

حسینی‌نژاد افزود: انتظار می‌رود تا اوج مصرف سال آینده بیش از ۱۵۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر در بخش توزیع استان سمنان به بهره‌برداری برسد.

وزیر کشور نیز در این مراسم با اشاره به موقعیت جغرافیایی و تنوع اقلیمی در سمنان گفت: از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این استان در زمینه‌های مختلف گردشگری و اقتصادی دعوت می‌شود.

اسکندر مومنی ر افزود: سمنان ۶ درصد وسعت کشور را دارد و همجواری با هشت استان کشور، بالا بودن نرخ سواد و پایین بودن نرخ بیکاری، ظرفیتی ارزشمند برای سرمایه‌گذاری در این استان است.

وی ادامه داد: سمنان می‌تواند در رفع ناترازی انرژی نقش‌آفرین باشد و از سرمایه‌گذاران دعوت می‌شود در زمینه توسعه انرژی تجدیدپذیر در این استان سرمایه‌گذاری کنند.