معاون پژوهشی وزارت علوم در اجلاس اصفهان قانون جهش تولید دانشبنیان را فرصتی بزرگ برای همکاری دانشگاهها و صنایع دانست و بر نقشآفرینی پژوهش در توسعه ملی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر پیمان صالحی، صبح امروز دوشنبه سوم شهریور در شصتویکمین اجلاس معاونان پژوهش و فناوری دانشگاهها، پژوهشگاههای و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور که به میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار شد، گفت: این نشست فرصتی مناسب برای تبادل تجربهها و استفاده از ظرفیت علمی کشور است. امیدوارم در این دو روز بتوانیم مسیرهای واقعی برای ایفای نقش دانشگاهها و پژوهشگران در توسعه کشور را ترسیم کنیم.
وی با اشاره به برگزاری همیشگی این اجلاس در تهران افزود: امسال تصمیم گرفتیم این نشست را در اصفهان برگزار کنیم تا معاونان پژوهش فرصت حضور در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را نیز داشته باشند. امیدوارم این تجربه به غنای علمی و پژوهشی جلسه بیفزاید. برنامه روز نخست بیشتر به مباحث پژوهشی اختصاص دارد و فردا نیز نشست تخصصی با معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم برگزار خواهد شد.
معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه قانون جهش تولید دانشبنیان محور اصلی نشست امسال است، بیان کرد: در ماههای گذشته تفاهمنامهای به ارزش پنج هزار میلیارد تومان میان وزارت علوم و شرکت فولاد مبارکه امضا شد که دانشگاه اصفهان مسئولیت هماهنگی پروژههای آن را در سطح کشور بر عهده دارد. این ظرفیت میتواند هم به حل مشکلات صنعت کمک کند و هم نقشآفرینی دانشگاهها را در اقتصاد دانشبنیان تقویت نماید.
صالحی با اشاره به نقش صنایع در حمایت از پژوهش گفت: انتظار داریم مدیران صنایع، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، با استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانشبنیان و مسئولیت اجتماعی، به دانشگاهها کمک کنند تا مسیر مشترکی برای توسعه علمی و صنعتی کشور گشوده شود.