به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، با حکم سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، سردار یحیی الهی به عنوان فرمانده جدید انتظامی استان کردستان منصوب شد.

سردار علی آزادی، فرمانده انتظامی استان کردستان پس از سال‌ها خدمت صادقانه به درجه رفیع بازنشستگی نائل شده است.

آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی کردستان با حضور جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، مسئولان ارشد دولتی، قضایی، امنیتی و نظامی کردستان برگزار می‌شود.

در این مراسم، ضمن تقدیر از خدمات چندین ساله سردار علی آزادی، فرمانده سابق انتظامی استان، سردار الهی با حکم سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رسماً به عنوان فرمانده جدید انتظامی کردستان معرفی می‌شود.

سردار الهی که اصالتاً اهل کرمانشاه است، از فرماندهان قاطع، خوش اخلاق و مردمی فراجا است که پیشینه‌ای طولانی در خدمت به نیروی انتظامی، مرزبانی و مردم دارد و پیش از این به عنوان فرمانده انتظامی استان لرستان فعالیت می‌کرد. وی پیش‌تر فرمانده مرزبانی استان‌های کرمانشاه، ایلام و خوزستان بود.

سردار آزادی از ۱۱ آذرماه سال ۱۳۹۷ تاکنون فرمانده انتظامی کردستان بود.