پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان گفت: ۵۱ طرح راهداری با بیش از هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان هزینه در هفته دولت در استان به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ فریبرز مرادی با گرامیداشت هفته دولت ، گفت: ۵۱ طرح راهداری و حمل و نقل جادهای با بیش از هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان هزینه در گیلان به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: ۱۰۲ کیلومتر بهسازی، ساخت، لکه گیری و روکش آسفالت راههای فرعی و روستایی و بیش از ۵ کیلومتر روکش آسفالت راههای اصلی، از جمله طرحهایی است که هفته دولت امسال به بهره برداری میرسد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گیلان گفت: اجرای این طرحها، علاوه بر توسعه زیرساختهای حمل و نقل استان، نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد، بهبود سطح خدمات جادهای و تسهیل دسترسی روستاییان به مسیرهای اصلی خواهد داشت.