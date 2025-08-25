مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: ۵۱ طرح راهداری با بیش از هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان هزینه در هفته دولت در استان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ فریبرز مرادی با گرامیداشت هفته دولت ، گفت: ۵۱ طرح راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با بیش از هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان هزینه در گیلان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: ۱۰۲ کیلومتر بهسازی، ساخت، لکه گیری و روکش آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و بیش از ۵ کیلومتر روکش آسفالت راه‌های اصلی، از جمله طرح‌هایی است که هفته دولت امسال به بهره برداری می‌رسد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: اجرای این طرح‌ها، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل استان، نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد، بهبود سطح خدمات جاده‌ای و تسهیل دسترسی روستاییان به مسیر‌های اصلی خواهد داشت.