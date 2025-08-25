همزمان با هفته دولت بهره‌برداری و کلنگ‌زنی ۴۷ طرح عمرانی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری در منطقه آزاد ماکو آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با هفته دولت، منطقه آزاد تجاری–صنعتی ماکو شاهد افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۴۷ طرح بزرگ و متنوع در حوزه‌های عمرانی، صنعتی، کشاورزی، گردشگری، لجستیک و ورزشی خواهد بود.

۲۷ طرح با مجموع اعتبار ۴۷۸۳۵ میلیارد ریال آماده افتتاح هستند که با بهره برداری از این طرح ها برای ۱۴۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد میشود.

از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به رونمایی از طرح جامع توسعه منطقه آزاد ماکو، بهره‌برداری از جاده کمربندی ماکو–بازرگان، راه اندازی مرکز مبادلات تجاری ایران ترکیه (ساری‌سو)، افتتاح طرحهای صنعتی در حوزه الکترونیک ، بهره‌برداری از باغ پسته و گردو دشت زیدون با سرمایه‌گذاری ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال، افتتاح هتلهای پنج ستاره و چهار ستاره و ده‌ها طرح ورزشی و اجتماعی در منطقه اشاره کرد.





در بخش طرحهای کلنگ‌زنی، ۲۰ طرح با مجموع اعتبار ۲۷۳۷۰ میلیارد ریال آغاز خواهند شد، تعریض محور شوط و احداث سایبان گیت‌های ورودی منطقه، احداث جایگاه سوخت‌رسانی فرودگاه ماکو، باززنده‌سازی شهر قدیم ماکو (قلعه قبان)، کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی با اعتبار ۳۱۵۰ میلیارد ریال، آغاز ساخت مجتمع گردشگری اقامتی با اعتبار ۱۴۵۵۰ میلیارد ریال، مجموعه‌های ورزشی، باشگاه سوارکاری و مجموعه آبی بخشی از این طرحها هستند.

به گفته حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، این طرح ها با هدف توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری، ارتقاء خدمات عمومی و تقویت جایگاه منطقه آزاد ماکو به عنوان قطب لجستیک، گردشگری و صنعت شمال‌غرب کشور اجرا می‌شوند.