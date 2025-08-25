پخش زنده
به مناسبت آغاز هفته دولت استاندار همدان به همراه اعضای شورای معاونین استانداری با آیتالله موسوی اصفهانی، مدیر حوزه علمیه استان و نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، به تشریح عملکرد یکساله مدیریت استان پرداخت و گفت: از ابتدای حضور در همدان، نخستین موضوعی که با جدیت پیگیری شد، بحث تعامل، انسجام و وفاق میان ارکان مدیریتی استان بود؛ موضوعی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار دارد. خوشبختانه امروز شاهد بهترین سطح از همبستگی در استان هستیم.
وی با اشاره به تغییرات مدیریتی استان تأکید کرد: تحولات صورت گرفته بر پایه تبدیل به احسن و با معیارهای کارآمدی، انگیزه بیشتر و شاخصهای مشخص انجام شده است. همچنین تلاش شده تا مدیریتها مردمی باشد و در این راستا، سفرهای متعدد به شهرستانها و روستاها انجام شده تا به صورت رودررو دغدغههای مردم شنیده شود که نتایج خوبی به همراه داشته است.
ملانوریشمسی در ادامه به اقدامات استان در حوزههای مختلف اشاره کرد و گفت:در راستای شعار سال، با رویکرد دولت محلی و مدیریت محلی، انگیزهآفرینی در بخشهای گوناگون دنبال شده است.
وی افزود: در حوزه تولید، کشاورزی، معادن و نیروگاههای خورشیدی ورود جدی صورت گرفته و در یازده ماه اخیر، هر ماه یک مگاوات برق خورشیدی به ظرفیت استان اضافه شده است.
استاندار ادامه داد: در بخش گردشگری، برگزاری رویدادهایی مانند کنفرانس گردشگری سلامت زمینه شناخت بهتر ظرفیتهای استان را فراهم کرده است و نقشه جامع استان طراحی و تدوین شده و برنامههای مدیران بر اساس این سند راهبردی، برنامهمحور دنبال میشود.
ملانوری بیان کرد: در حوزه سرمایهگذاری، چه خارجی و چه داخلی، روند مطلوبی آغاز شده به گونهای که در این مدت ، حدود ۴۷ درصد از کل سرمایهگذاری خارجی تاریخ همدان محقق شده است و در بخش اقتصاد دانشبنیان نیز جذب سرمایهگذار و تقویت شرکتهای نوآور در دستور کار قرار گرفته است. همچنین درآمد مالیاتی استان در سال گذشته با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده و همزمان ۷۵ درصد معافیت مالیاتی برای فعالان اقتصادی اعمال شده است.
استاندار گفت: آمار خودکشی در همدان نسبت به سال مشابه، ۴۱ درصد کاهش داشته که نتیجه تلاشهای امیدآفرین در بخشهای مختلف اجتماعی و فرهنگی است.
وی با بازخوانی بخشی از تاریخ دوران دفاع مقدس افزود: در ۱۲ روز نخست جنگ تحمیلی، مدیریت استان همدان به گونهای بود که کمترین تنش در بازار ایجاد شد و در همان زمان رسیدگی به خسارتدیدگان در دستور کار قرار گرفت. این نوع مدیریت، الگویی در سطح ملی به شمار میرود و نقش پررنگ مردم در صحنه، پشتوانهای ارزشمند برای عبور از آن شرایط بود.
در ادامه این دیدار، آیتالله موسوی اصفهانی ضمن تبریک هفته دولت، سال گذشته را یکی از سختترین سالهای کشور دانست و اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه این دشواریها بهوضوح نمایان شد. اداره کشور با وجود تحریمهای سنگین بسیار مشکل بود، اما در یک سال گذشته با عنایات الهی، اخلاص و درایت مقام معظم رهبری و همراهی رئیسجمهور – که رهبر انقلاب نیز بر حمایت از آن تأکید داشتند – اقدامات ارزشمندی صورت گرفت که شایسته تقدیر است.
وی با اشاره به اهمیت رفع مشکلات معیشتی مردم گفت: مسکن یکی از مسائل مهم امروز جامعه است و تسهیل در این زمینه میتواند امیدآفرینی گستردهای میان مردم ایجاد کند. گرهگشایی از مشکلات مردم، به مراتب ثوابش از اعتکاف بیشتر است.
آیتالله موسوی اصفهانی تأکید کرد: اتحاد، برادری و برابری از توصیههای مکرر مقام معظم رهبری است و باید آن را حفظ کنیم، چراکه رمز پیروزی ماست. همه ما در خدمت نظام هستیم و نظام نیز در خدمت اسلام است، چراکه حفظ نظام از اوجب واجبات به شمار میرود.