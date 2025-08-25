به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست ارومیه گفت: به مناسبت برنامه‌های ترویجی زیست‌محیطی، ۱۵۰ نفر از فرهنگیان محیط‌یار سراسر آذربایجان غربی از موزه تاریخ طبیعی شهرستان ارومیه بازدید کردند.

مختار خانی افزود:هدف از اجرای این برنامه افزایش سطح آگاهی و آشنایی فرهنگیان با گونه‌های شاخص و ارزشمند حیات‌وحش استان بود و آشنایی نزدیک معلمان با نمونه‌های نگهداری‌شده در موزه، گامی مؤثر در اعتلای فرهنگ محیط زیست در سطح استان و انتقال مفاهیم حفاظت از طبیعت به نسل آینده است.

وی گفت: فرهنگیان ضمن مشاهده گونه‌های مختلف جانوری، درباره اهمیت حفظ تنوع زیستی، رعایت اصل توازن طبیعت و راهکار‌های صیانت از گونه‌های در معرض تهدید به بحث و تبادل نظر پرداختند.

بر اساس توافق با مجموعه آموزش و پرورش، موزه تاریخ طبیعی همه‌ساله به صورت رایگان میزبان دانش‌آموزان خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند در روز‌های عادی هفته از ساعت ۸ تا ۱۴ از این مجموعه بازدید کنند.